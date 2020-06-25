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Uyuşturucu taciri tutuklandı
NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONU SONRASINDA 4 ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANIRKEN YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 1’İ TUTUKLANDI.
Nevşehir 25.06.2020, 11:56 25.06.2020, 15:06
Nevşehir’in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.İ., S.V. ve B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.İ. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.