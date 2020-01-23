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Uyuşturucu taciri mahalle bekçilerinden kaçamadı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri devriye esnasında durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu şahsın yapılan kontrollerinde üzerinden uyuşturucu ele geçirdi.
Nevşehir 23.01.2020, 13:52
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri devriye esnasında durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu şahsın yapılan kontrollerinde üzerinden uyuşturucu ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.N. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.