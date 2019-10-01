Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yapılan yol kontrol ve denetleme noktasında uyuşturucu şüphelisi 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Derinkuyu ilçesinde yapılan yol kontrol ve denetleme noktasında durdurulan şüpheli araç içerisinde 3 gram esrar, 2 ayrı paket halinde poşete sarılı 50,97 ve 50,98 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan C.D.K. ve M.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken C.D.K. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.