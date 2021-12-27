Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Ticareti Yapan Kişiler Yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 25 Aralık 2021 tarihinde Hacıbektaş İlçe merkezinde icra edilen faaliyette, E.M.K. ve S.B. isimli şahısların evinde yapılan aramada, (39) kök kenevir bitkisi, (948,97) gr. kubar esrar maddesi, (6) adet sentetik hap, (6) adet led yapay güneş ışığı üretme paneli, (2) adet halojen lamba paneli, (1) adet hassas terazi, (2) adet buhar makinası, (2) adet oksijen tüpü, (1) adet elektrikli ısıtıcı, (2) adet güç kaynağı ve (1) adet havalandırma fanı ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında Hacıbektaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan adli işlem başlatılmış olup, E.M.K. isimli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, S.D. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.