Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadeleye dikkat çekmek için spor yaptılar

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında 3 nolu çim futbol sahasında bir dizi etkinlik düzenlendi.
Düzenlenen programı İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve çeşitli daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 13:26