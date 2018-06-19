Üye sayısı 17 bini buldu

Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü tarafından işletilen, 7’den 70’e herkesin, belirlenen seanslara uymak kaydıyla yararlanabildiği yüzme havuzunun üye sayısı 17 bine ulaştı.

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğüne bağlı olarak 2015 yılında hizmete başlayan Kapalı Yüzme Havuzu yarı olimpik ölçülerde. Tesiste spor müsabakaları yapılabilmesi için tribünler mevcut. Isıtmalı olan havuz yaz ve kış aylarında hizmet verebilmekte. Haftanın belli, saatlerinde seanslar halinde yüzme bilmeyen çocuk, bay ve bayanlara yüzme kursları verilmekte. 06-12 yaş arası çocuk, 12 yaş üstü yetişkin olarak kabul ediliyor.