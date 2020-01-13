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Ustalarla Tiyatro Atölyesi İçin Online Başvuru Yapabilirsiniz
Nevşehir’i kültür ve sanatla anılan bir kent yapmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Nevşehir Belediyesi, başvurularını almaya başladığı Ustalarla Tiyatro Atölyesi ile geleceğin usta tiyatrocularını yetiştirmeyi amaçlıyor.
Nevşehir 13.01.2020, 11:39
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, tiyatroya ilgi duyan sanatseverlere destek olmak ve geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek için 28 Ocak 2020 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında ‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ düzenlenecek.
Türkiye’nin birçok usta oyuncu ve eğitmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan atölye için ön başvurular devam ediyor.
Kura da isimleri çıkan ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar 100 TL karşılığında kayıtlarını yaptırabilecek.
Atölyeye katılanlardan alınacak olan gelirin tamamı ile Nevşehir’deki engelliler için akülü sandalyeler alınacak.