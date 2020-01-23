'Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ İçin Başvurular Sürüyor

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, tiyatroya ilgi duyan sanatseverlere destek olmak ve geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek için 28 Ocak 2020 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında ‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ düzenlenecek.

Türkiye’nin birçok usta oyuncu ve eğitmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan atölye için ön başvurular devam ediyor.

Kontenjanın sınırlı olduğu Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ne katılmak isteyen 16 yaş ve üzeri kişiler http://www.nevsehir.bel.tr/nevsehirakademi/ web adresinden ön kayıtlarını yaptırabiliyor.

Atölye için belirlenen kontenjandan daha fazla başvuru olması durumunda katılımcılar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Kurada isimleri çıkan ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar 100 TL karşılığında kayıtlarını yaptırabilecek. Katılım ücreti için toplanan gelirin tamamı ile Nevşehir’deki engelliler için akülü sandalyeler alınacak.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde 6 gün boyunca 60 saat sürecek atölyede eğitimler; Volkan Severcan, Tamer Karadağlı, Erhan Yazıcıoğlu, Prof. Suat Özturna, Gürol Tombul, Ziya Kürküt, Cem Emüler, Dr. İbrahim Sarıtaş, İbrahim Raci Öksüz, Yeşim Alıç, Şule Demirezen, Zeyno Günenç, Gilles Kanert, Cebrail Esen, Bora Severcan, Sefa Zengin, Sim ve Oya Tolga, Murat Kodallı, Sonkan Damcıoğlu, Zuhal Yalçın ve Haluk Özenç gibi usta isimler tarafından verilecek.

Atölye sonunda ise eğitmenlerin ıslak imzası ile katılımcılara sertifika verilecek.