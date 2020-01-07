Ustalarla Tiyatro Atölyesi İçin Başvurular Başladı

Tiyatroya meraklı olan, oyunculuk mesleğini seçmek, kendi mesleğinde tiyatro enstrümanlarını kullanmak isteyen kişilerin temel oyunculuk konusunda eğitilmesi ve dolayısıyla ortak bir sanat anlayışının öğrencilere aşılanması ve yetenekli gençlerin tespit edilebilmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ düzenlenecek.

28 Ocak 2020 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve oyunculuk mesleğine meraklı olan 16 yaşını doldurmuş herkesin katılabilecekleri atölyede 21 eğitmen tarafından verilecek olan eğitimlerde uygulamalı olarak katılımcılara oyunculuk mesleği anlatılacak.

Atölye sonunda ise eğitmenlerin ıslak imzası ile katılımcılara sertifika verilecek.

Katılım kontenjanın sınırlı olduğu Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ne katılmak isteyenler http://www.nevsehir.bel.tr/nevsehirakademi/ web adresinden ön kayıtlarını yaptırabilecek. Başvuru ücretinin 100 TL olduğu atölye için belirlenen kontenjandan daha fazla başvuru olması durumunda katılımcılar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Katılım ücreti için toplanan gelirin tamamı ile Nevşehir’deki engelliler için akülü sandalyeler alınacak.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde 6 gün boyunca 60 saat sürecek atölyede eğitimler Volkan Severcan, Tamer Karadağlı, Erhan Yazıcıoğlu, Prof. Suat Özturna, Gürol Tombul, Ziya Kürküt, Cem Emüler, Dr. İbrahim Sarıtaş, İbrahim Raci Öksüz, Yeşim Alıç, Şule Demirezen, Zeyno Günenç, Gilles Kanert, Cebrail Esen, Bora Severcan, Sefa Zengin, Sim ve Oya Tolga, Murat Kodallı, Sonkan Damcıoğlu, Zuhal Yalçın ve Haluk Özenç gibi usta isimler tarafından verilecek.