'Ürgüp’ümüzü tekrar turizmin Amiral gemisi yaparız diye buradayım'

NEVŞEHİR(MHA) İki dönemlik belediye başkanlığının ardından Mart 2019 seçimleri öncesinde tekrar belediye başkanlığına aday olan Bekir Ödemiş, neden aday olduğunu, hedeflerini anlattı.

Belediye Başkanlığının ardından hiçbir zaman Ürgüp’ten kopmadığını dile getiren CHP Ürgüp Belediye Başkan Adayı Bekir Ödemiş, “Bildiğiniz gibi ben iki dönem Ürgüp belediye başkanlığı görevini üstlendim. Ürgüplüyüm. Doğduğum. Büyüdüğüm memleketime hizmet etme şansını bizzat yaşadım. Ürgüp’ümüzün insanını, taşını, toprağını bilirim. Belediyle başkanlığını bıraktıktan sonra mesleğim gereği Ankara’da bulundum. Ancak memleketimden asla geri kalmadım. Sağ olsunlar hemşehrilerim Ankara’da bizleri ziyaret ettiler. Bende onların acı günlerinde, sevinçli günlerinde hep yanlarında olmaya gayret ettim. Bizim memleketimizle ilişkimiz sadece göreve ya da siyasal bir sürece bağlı olmadı. Eşim mimar ve uluslararası bir firmada görev aldı. Bizim geleceğimiz yer Ürgüp. Burası bizim memleketimiz. Mezarımızda burada olacak. Burada tekrar görev almam konusunda bir talep oluştu. Bu nedenle belediye başkanlığına aday oldum. 21. Yüzyılda Ürgüp’ümüzü dünyanın gündemine tekrar nasıl yerleştiririz onun gayretini sarf edebilmek için buradayım. Ürgüp’ü Türk ve Dünya turizmine tekrar nasıl amiral gemi yaparız onun çabası için buradayım. Ben bu seçim sürecinde de daha önce olduğu gibi hiç oy istemedim. Oy istenmez verilir. Size inanır ve güvenirlerse zaten halk takdir ediyor. Bu işi yapabileceğimizi düşünürse halkımız zaten oyunu verir” açıklamalarında bulundu.