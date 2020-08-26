Ürgüp’teki 3 cadde yepyeni bir görünüme kavuşacak

Etap etap devam edecek çalışmalar kapsamında 1. etapta Dumlupınar Caddesinin elektrik direkleri sökülerek, kablo kirliliği önlenecek. İşyerlerinin önündeki pergoleler sökülerek kaldırımlar genişleyecek, bazalt döşenecek kaldırımlar yeni aydınlatma direkleriyle birlikte sıcak asfalt kaplanacak yoluyla modern ve Ürgüp’e yakışır bir hale gelecek.

Ürgüp’ü her geçen gün daha güzel bir görünüme kavuşturan Başkan Aktürk, “Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle Ürgüp’ü emin adımlarla geleceğe hazırlıyoruz. Doğal güzellikleriyle dolu Turizm kenti olan Ürgüp’ümüze yaptığımız her projenin sağlayacağı faydayı enine boyuna masaya yatırıyoruz. Bu kapsamda Ürgüp’ün ana caddelerinden olan Dumlupınar, Güllüce Caddeleri ile Adnan Kahveci Caddesinde önemli bir işe daha “Bismillah” dedik. Çalışma tamamlandığında Ürgüp çarşısının tek caddede sıkışmışlığı sona erecek. İlçemizi gezmeye gelen misafirlerimizin şehir merkezinde daha fazla zaman geçirmesi için sebepler olacak. Bu da esnafımıza, ilçe ekonomimize katkı sağlayacak.” Dedi.

Kaldırımların yanı sıra adı geçen caddelerde sıcak asfalt BSK yapılacağı çalışmaların kovid-19 sebebiyle ticaretin ve turizmin sakin geçtiği döneme denk getirilmiş olmasından ise cadde üzerinde iş yeri olan vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ediyor.