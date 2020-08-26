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Ürgüp’teki 3 cadde yepyeni bir görünüme kavuşacak
Ürgüp’teki 3 caddede Ürgüp Belediyesi tarafından 3 etap halinde kapsamlı bir çalışma başlıyor.
Nevşehir 26.08.2020, 08:35
Etap etap devam edecek çalışmalar kapsamında 1. etapta Dumlupınar Caddesinin elektrik direkleri sökülerek, kablo kirliliği önlenecek. İşyerlerinin önündeki pergoleler sökülerek kaldırımlar genişleyecek, bazalt döşenecek kaldırımlar yeni aydınlatma direkleriyle birlikte sıcak asfalt kaplanacak yoluyla modern ve Ürgüp’e yakışır bir hale gelecek.
Kaldırımların yanı sıra adı geçen caddelerde sıcak asfalt BSK yapılacağı çalışmaların kovid-19 sebebiyle ticaretin ve turizmin sakin geçtiği döneme denk getirilmiş olmasından ise cadde üzerinde iş yeri olan vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ediyor.