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Ürgüp’te zabıtadan denetim
Ürgüp Belediyesi Zabıta Ekipleri İlçedeki Fırınları, Çay Ocaklarını, Kahvehaneleri, Berberleri Ve Lokantaları Denetledi.
Nevşehir 29.11.2019, 15:05 29.11.2019, 16:44
Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki fırınları, çay ocaklarını, kahvehaneleri, berberleri ve lokantaları denetledi.
Zabıta ekipleri iş yerlerine denetimlerin sürekli devam edeceğini ifade ederek kurallara uymaları ve riayet göstermeleri gerektiği konusunda işletme sahiplerine uyarı ve ikazlarda bulundu.
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