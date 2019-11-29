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Ürgüp’te zabıtadan denetim

Ürgüp Belediyesi Zabıta Ekipleri İlçedeki Fırınları, Çay Ocaklarını, Kahvehaneleri, Berberleri Ve Lokantaları Denetledi.

Nevşehir 29.11.2019, 15:05 29.11.2019, 16:44
Ürgüp’te zabıtadan denetim
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Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki fırınları, çay ocaklarını, kahvehaneleri, berberleri ve lokantaları denetledi.

Yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen ile, gramaj gibi genel kontroller yapıldı.

Zabıta ekipleri iş yerlerine denetimlerin sürekli devam edeceğini ifade ederek kurallara uymaları ve riayet göstermeleri gerektiği konusunda işletme sahiplerine uyarı ve ikazlarda bulundu.

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