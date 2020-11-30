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Ürgüp’te zabıta ekipleri denetim yaptı
Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçede unlu mamul üretim yerlerinde ekmek ve pide gramaj denetimi yapıldı.
Nevşehir 30.11.2020, 12:46
Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçede unlu mamul üretim yerlerinde ekmek ve pide gramaj denetimi yapıldı.
Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Ürgüp halkının sağlığı için denetimlere devam edeceklerini belirtti.