Ürgüp’te zabıta ekipleri denetim yaptı

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçede unlu mamul üretim yerlerinde ekmek ve pide gramaj denetimi yapıldı.

Gıda ürünlerinde vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü yapıldı. Belirli aralıklarla yapılan denetimler kapsamında ilçedeki unlu mamuller üretim yerleri ile satış yerlerinde denetleme yapıldı.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Ürgüp halkının sağlığı için denetimlere devam edeceklerini belirtti.