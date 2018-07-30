Ürgüp’te yaşlılara musallat olan yankesici tutuklandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde halk pazarında yaşlı ve tek başına Pazar alışverişi yapan kişilere tırnakçılık yöntemiyle cüzdanlarını çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp’te Pazar alışverişi yapan yaşlıların cüzdanlarını tırnakçılık yöntemiyle çalan 48 yaşındaki İ.Ö. pazarda görev yapan sivil polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İ.Ö.’nün yapılan üst aramasında kendisine ait olmayan cüzdan, banka kartları, 200 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 16:33