Ürgüp’te yapılan şok uygulamada 1 kişi tutuklandı

Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulama sonrasında hakkında arama kararı olan bir kişi yakalandı.

Ürgüp ilçesinde yapılan şok uygulamaya 12 ekip 103 polis katıldı. Yapılan uygulamada 874 kişinin GBT kontrolü yapılırken 24 umuma açık iş yeri denetlendi. Yapılan GBT kontrollerinde 1 kişinin bina içerisinde muhafazaya alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan arandığı tespit edilirken şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ürgüp’te yapılan yol uygulamasında da 216 araç kontrol edilirken çeşitli kusurları tespit edilen 11 araca 7 bin 134 lira para cezasının kesildiği öğrenildi.