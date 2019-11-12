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Ürgüp’te uyuşturucudan 1 şüpheli yakalandı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Tarafından Ürgüp İlçesinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirilen 1 Şüpheli Gözaltına Alındı.
Nevşehir 12.11.2019, 17:25
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir evde yapılan aramada 77 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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