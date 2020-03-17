Ürgüp’te ticarethane su borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı
ÜRGÜP BELEDİYESİ'NDEN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMADA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE HALKIN TOPLU OLARAK BİR ARADA BULUNDUĞU BAZI TİCARETHANELERİN KAPATILMASI SONUCUNDA ESNAFLARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN SU BORCU ÖDEME SÜRESİNİN BİR AY ÖTELENDİĞİ BELİRTİLDİ.
Ürgüp Belediyesi zor zamanlarda Ürgüplü vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcıyor.
"Nice badireleri milletçe birlik ve beraberlik içerisinde atlattık" diyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "İnşallah korona virüs konusunda da hep birlikte el ele hükümetimizin aldığı tedbir kararlarına uyarak bu virüsü en az zararla atlatıp normal hayatımıza dönmüş olacağız. Toplumsal olarak sağlığımız için vatandaşlarımızdan ricamız 14 gün kuralına uymalarıdır. Biz Belediye olarak hijyen ve dezenfekte konusunda azami duyarlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile dün geçici olarak faaliyetleri durdurulan insanların toplu halde bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerimiz ve Ürgüp’teki tüm ticarethanelerin su borcu son ödeme günü olan 31 Mart tarihini 30 Nisan Perşembe gününe öteledik" dedi.