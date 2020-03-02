Son Dakika
Ürgüp’te şehir içi dolmuşlar Zabıta tarafından denetlendi
Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarını Denetimden Geçirdi.
Nevşehir 02.03.2020, 12:36
Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarını denetimden geçirdi.
S.S. 33 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde dolmuşları tek tek kontrol eden Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri, dolmuşların temizliğinin kontrolü ile evrak kontrolü gibi rutin denetim yaptı.
Ayakta fazla yolcu alınıp alınmadığı gibi konuların üzerinde duran Zabıta ekipleri, eksiklik gördükleri dolmuşların sahiplerine de uyarılarda bulundu.