Ürgüp’te Polis Üniforması İle Dolaşan Şahıs Yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüz Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbar sonucu Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda iş yerinde yapılan aramada;

1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet mermi, 2 adet uyuşturucu kullanımına için yapılmış cam aparat, çok sayıda polis-asker tişörtü, pantolonu ve bunlara ait rütbe-armalar elde geçirilmiş;

Şüpheli A.B. (41) isimli şahısa “Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçundan yasal işlem yapılmıştır.