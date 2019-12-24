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Ürgüp’te polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Ve Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Tarafından Ürgüp’te Huzur Ve Asayiş Uygulaması Yapıldı.
Nevşehir 24.12.2019, 16:09 24.12.2019, 16:32
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Polis ekipleri tarafından Ürgüp ilçe genelinde yapılan uygulamada bin 242 şahsın GBT kontrolü yapılırken 29 umuma açık işyeri ve 232 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalar sonrasında 1 adet tabancaya ait 15 adet fişek, 1 şahsa 6136 SKM suçundan adli ve idari işlem, 14 araca cezai işlem yapılırken 3 araç ise trafikten men edildi.
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