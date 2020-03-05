Ürgüp’te otopark sorunu çözüme kavuşuyor

Ürgüp Belediyesi uhdesinde bulunan yol üzeri açık ve kapalı otopark alanlarının işletme ihaleleri gerçekleştirildi.

İhaleler Yol Üzeri Açık Otopark ve Kapalı Otopark Alanları olmak üzere iki ayrı ihale olarak düzenlendi.

Yol Üzeri Açık Otopark işletmesi ihalesine Kılıç Otopark İnşaat Taahhüt Turizm ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve İS-AK İnşaat Elektrik Turizm Petrol Taahhüt İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklığı ile TOMO Teknoloji Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi katıldı. Gerçekleştirilen ihale sonucu Kılıç Otopark İnşaat Taahhüt Turizm ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve İS-AK İnşaat Elektrik Turizm Petrol Taahhüt İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklığı yıllık 421.000 TL bedel karşılığı 5 yıl süre ile Yol Üzeri Açık Otopark Alanlarının işletme hakkını elde etti.

Kapalı Otopark Alanlarının işletmesi ihalesine Kılıç Otopark İnşaat Taahhüt Turizm ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve İS-AK İnşaat Elektrik Turizm Petrol Taahhüt İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklığı, TOMO Teknoloji Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Bel-Park İnşaat Yapı Otopark İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketleri katıldı. İhale soncunda Bel-Park İnşaat Yapı Otopark İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi yıllık 905.000 TL bedel karşılığı 5 yıl süre ile Kapalı otopark Alanlarını işletme hakkını elde etmiş oldu.

Turizm yoğunluğundan dolayı çok ciddi bir trafik ve otopark sorununun yaşandığı Ürgüp’te bu problemin çözümü amacıyla gerçekleştirilen ücretli otopark sistemi rekor bir bedelle ihale edilmiş oldu. Ürgüp’ün en önemli sorunlarından biri olan trafik ve otopark sorununa çözüm amacıyla gerçekleştirilen ihale sonrası Ürgüp Belediyesini arayan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Ürgüp Belediye Encümeni huzurunda yapılan ihale, 15 gün içerisinde sonuçlanacak ücretli otopark otomasyonu ile birlikte uygulanmaya başlayacak.

Yapılan ihalelerle açık ve kapalı otoparklar belediyenin belirlediği tarife üzerinden ücretlendirilecek, yazılım, donanım ve otomasyon kurulumu da yüklenici firmalar tarafından yapılacak.

İhale Canlı olarak yayınlandı

Yapılan ihale, şeffaf belediyeciliğin gereği olarak Ürgüp Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Saha araştırmaları ile ücretli sisteme geçildi

Ürgüp’te yapılan saha araştırmaları, öneriler ve dönüşlerle ücretli sisteme geçmenin zorunlu hale geldiğini belirten İhale komisyonu Başkanı Birol Çetin, “Ürgüp ilçemiz için uzun soluklu, en az hata, maksimum fayda ile sonuçlandırmamız gereken, ihale, uygulama, donanım, çalıştırılma şekli vs başlıkları ile titiz çalışmamız gereken bir ders niteliğinde idi. Bu dersimizi de göreve geldiğimiz günden beri sürekli çalışıyoruz . 11 aylık süreç içerisinde takdirler aldığımız bir şartname ortaya çıktı.” Dedi.