Ürgüp’te Öğrenci Servis Araçları Denetlendi

Yapılan denetimlerde hem Ürgüp’ten Nevşehir’e öğrenci taşıyan servis araçları, hem de ilçe merkezindeki okullara Öğrenci taşıyan servis araçları kontrolden geçirildi.

Servis araçlarının “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” kapsamında güzergah izin belgeleri, rehber personel kontrolü, araçların genel durumları ile okul taşıtı vasfına uygunluk kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde 43 servis aracının kontrol edildiği eksikliği tespit edilen servis şoförlerine gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.