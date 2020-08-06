Ürgüp’te korona virüs tedbirleri kontrol edildi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT DÖNEMİNDE "SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN" MOTTOSU İLE ÜRGÜP İLÇESİNDE KORONA VİRÜS DENETİMİ YAPILDI.
İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü sosyal hayat döneminde ’sağlık için, hepimiz için’ mottosu ile Ürgüp ilçesinde korona virüs denetimi yapıldı.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’de açıklamasında "Ürgüp’te vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına büyük oranda uyduklarını görüyoruz" dedi. Aktürk, “Kaymakamımızın da söylediği gibi İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle tüm Türkiye’deki sağlığımız için hepimiz için mottosuyla bizde Ürgüp ilçemiz için sahadayız. Tüm denetim ekiplerimiz ile birlikte işletmelerimizi denetliyoruz. Maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyoruz. Ürgüp ilçemizde daha önceden de aldığımız tedbirlere halkımız riayet etmekteydi ve herhangi bir sorun yaşamıyorduk. Bugünde tekrar gezdiğimiz noktalarda maske konusuna dikkat ettiklerini görüyoruz. Mesafeye ve hijyene dikkat ettiklerini görüyoruz. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece daha sıkı tedbirler gelmeyecektir. Turizm kenti olan Ürgüp’ümüz de daha fazla insanın ziyaret etmesiyle sonuçlanacaktır. Hayat normalleşerek gidecektir. O yüzden bizler sorumluluk alanlarımızda el birliği ile tüm ekibimizle dikkat ediyoruz” diye konuştu.