Ürgüp’te Kar Temizleme Çalışmaları Gece Boyunca Sürdü

Kar mücadele ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması ve tüm mahallelerde yaşayan vatandaşların mağdur duruma düşmemesi için kar küreme ve temizleme çalışmalarını sabaha kadar aralıksız sürdürdü.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün talimatıyla gece boyunca teyakkuza geçen ekipler sabaha kadar yolları vatandaşlar için hazır hale getirdi.

Ürgüp’te yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması ve tüm yolların rahat kullanılabilmesi için talimat veren Başkan Aktürk, gece geç saatlerde yolları denetleyerek, başarılarından dolayı çalışanları ziyaret ederek teşekkür etti.