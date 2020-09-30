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Ürgüp’te kaçak sigara operasyonu
ALINAN BİLGİLERE GÖRE, KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÜRGÜP’TE FAALİYET GÖSTEREN İKİ FARKLI İŞ YERİNE YAPILAN OPERASYONDA 17 BİN 320 ADET DOLU MAKARON, 235 KİLO 788 GRAM NARGİLE TÜTÜNÜ, 34 BİN 10 GRAM KIYILMIŞ TÜTÜN, 20 ADET ELEKTRONİK NARGİLE, 25 ADET TABANCA FİŞEĞİ, 29 ADET KAÇAK SİGARA, 4 KUTU SİGARA KAĞIDI, 5 ADET MÜKERRER KULLANIM OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN TAPDK BANDROLÜ, 3 KUTU SİGARA FİLTRESİ, 12 ADET NARGİLE KÖMÜRÜ ELE GEÇİRİLDİ.
Nevşehir 30.09.2020, 13:38
Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ürgüp’te faaliyet gösteren iki farklı iş yerine yapılan operasyonda 17 bin 320 adet dolu makaron, 235 kilo 788 gram nargile tütünü, 34 bin 10 gram kıyılmış tütün, 20 adet elektronik nargile, 25 adet tabanca fişeği, 29 adet kaçak sigara, 4 kutu sigara kağıdı, 5 adet mükerrer kullanım olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü, 3 kutu sigara filtresi, 12 adet nargile kömürü ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından M.T.A. R.A. ve M.Y. gözaltına alınırken gözaltına alınan şüphelilere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.