Ürgüp’te Kabak Çiçeği Sezonu Açıldı

Ürgüp'te çiftçilik yapan Saniye hanım; "her yıl temmuz ayında sabahın erken saatlerinde tarlamıza giderek kabak çiçeği topluyoruz yılın her vaktinde taze taze toplama imkanımız olmadığı için topladığımız çiçekleri belirli işlemlerden geçirerek dondurucuya koyarak saklıyoruz. Gurbette olan çocuklarımıza misafirlerimize geldiklerinde ikram ediyoruz. Kabak sebzesinden türlerine göre yemek, tatlı, kuruyemişlik çekirdek gibi ürünleride alıyoruz. Çiçeğin içerisine konacak iç hazırlıyoruz sonra kabak çiçeklerini yıkayıp içlerindeki parçaları tabanını delmeyecek şekilde kopartıyoruz.

Önceden hazırlanan iç, çiçeklere dolduruluyor ve üçgen şekilde uçlar birbiri üzerine kapatılarak açılmayacak şekilde, pişirilecekse tencereye daha sonra yenecekse saklama kabına diziliyor. Üzerini geçmeyecek şekilde su koyup pişiriliyor. Kabak çiçeklerinin üzerinde zeytinyağı gezdirip, kısık ateşte 20 dakikada pişen Kabak çiçeği soğuduktan sonra istenirse sarımsaklı yoğurt ile yada sade şekilde servis ediliyor." dedi.