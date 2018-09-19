Ürgüp’te Hırsızlık Yapan Şahıs Kayseri’de Yakalandı

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ikametlerin çevresinde bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerin incelenmesi sonucu şüpheli A.G. isimli şahsın 38 DA *** plakalı araç ile İlçemize gelerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirildiği tespit edilmiş;

Şüpheli şahsın ikametinin Kayseri İl sınırlarında olması nedeniyle gerekli bilgiler Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş, 14.09.2018 tarihinde yapılan operasyon sonucu şüpheli A.G. dahil (18) şahıs tutuklanarak Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilerek İlçemizde faili meçhul olarak kayıtlara geçen (4) hırsızlık olayı çözülmüştür.