Son Dakika

Ürgüp’te dolandırıcılık suçundan 1 kişi tutuklandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık suçundan aranan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir 18.08.2020, 11:56 18.08.2020, 14:38
Ürgüp’te dolandırıcılık suçundan 1 kişi tutuklandı
banner230

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık suçundan aranan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık suçundan aranan ve Gülşehir Adli makamlarınca 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@