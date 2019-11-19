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Ürgüp’te Belediye hizmet birimleri Turgut Özal Kültür Merkezi’ne taşındı
Ürgüp Belediyesinde Başlatılan İnşaat Ve Yenileme Çalişmalari Sebebiyle Belediyenin Hizmet Birimleri Geçici Olarak Turgut Özal Kültür Merkezi’ne Taşındı.
Nevşehir 19.11.2019, 14:31
Ürgüp Belediyesinde başlatılan inşaat ve yenileme çalışmaları sebebiyle belediyenin hizmet birimleri geçici olarak Turgut Özal Kültür Merkezi’ne taşındı.
İnşaat süresince Fen İşleri, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Su ve gelirler servisi, Emlak servisi, Evlendirme Turgut Özal Kültür Merkezinde, Zabıta hizmetleri Belediye garajında, Kültür ve Basın birimleri mevcut binada hizmet vermeye devam edecek.
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