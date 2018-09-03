Ürgüp’te 74 şişe kaçak içki ele geçirildi

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ürgüp’te faaliyet gösteren bir iş yerinde yaptığı uygulamada 74 şişe içerisinde kaçak içki olduğu değerlendirilen şişe ele geçirdi.

Ürgüp’te faaliyet gösteren bir işletmede arama yapan Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, işletmede barkodu tespit edilemeyen kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki tespit etti.

İşletmedeki barkodu tespit edilemeyen 74 şişe alkollü içkiye el koyan Emniyet ekipleri, işletme sahibine adli ve idari işlem yaptığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2018, 10:15