Ürgüp’te 23 Nisan Kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ürgüp Kaymakamı Alper Balcı’yı ziyaret eden Ali Baran Numanoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri, kısa süreliğine de olsa kaymakamlık koltuğuna oturdular.Ali Baran Numanoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri Ali Aslan, Melih Kılınç ve Bahar Çalışkan, okul idarecileri ve öğretmenleri ile birlikte Ürgüp Kaymakamı Alper Balcı’yı ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Balcı’dan mesleği hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra Balcı’nın makam koltuğuna oturdular.Ziyarette konuşan Kaymakam Balcı: “Bu makamların gerçek sahibi aslında sizlersiniz. Bizler sizin sadece emanetçiniz durumundayız, bizlerin bulunduğu makamlar hizmet makamıdır. Sizlere bu güzel günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘’Bu millete hizmet eden onun efendisi olur’’ buradaki efendilik insanların gönlündeki yerin ve sevgi mertebesinin yüksekliğidir. Umarım sizlerde bunu amaç edinerek geleceğinize yön çizer bu doğrultuda çok çalışarak ülkemize ve aziz milletimize faydalı olacak işler yapmak suretiyle hepimizi gururlandırmaya devam edersiniz.’’ dedi.