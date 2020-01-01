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Ürgüp’te 2020’nin yılının ilk nikahını Başkan Aktürk kıydı
Ürgüp İlçesinde 2020 Yılının İlk NikÂhını Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk Kıydı. Yeni Yılın İlk Gününde Fatma Ün Ve Mustafa Caner Yalçın Çiftinin NikÂhlarını Kıyan Başkan Aktürk Çiftlerin Yüzüklerini De Kendisi Taktı.
Nevşehir 01.01.2020, 22:34
NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2020 yılının ilk nikahını Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk kıydı. Yeni yılın ilk gününde Fatma Ün ve Mustafa Caner Yalçın çiftinin nikahlarını kıyan Başkan Aktürk çiftlerin yüzüklerini de kendisi taktı.
Nikahın ardından çiftin yüzüklerini de takan Başkan Aktürk, iki aileye de hayırlı uğurlu olmasını, çiftlerimize hayırlı uğurlu olmasını, mutlu olmalarını ve mesut olmalarını dileyerek yüzüklerin kurdelasını kesti.
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