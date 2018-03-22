Ürgüp’te 2 kişi tutuklandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı olan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapmış olduğu çalışmada Kayseri adli makamları tarafından karşılıksız çek düzenlemek suçundan aranan C.Ö., basit yaralama suçundan aranana Y.R.Y. ve kişilerin huzur ve sükununu bozma ve dolandırılıcılık suçlarından aranan T.T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.T. ve Y.R.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken C.Ö.ise yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2018, 13:32