Ürgüp’te 15 Temmuz etkinlik alanında tüm tedbirler alındı

ÜST DÜZEY KOVİD-19 TEDBİRLERİ

12 bin metrekarelik ilçe stadyumunda gerçekleştirilecek etkinlikte kovid-19 riskine karşı üst düzey tedbir alındı. 2 metrelik sosyal mesafe kuralları ile oturma düzeni ile 1.000 kişinin katılacağı 15 Temmuz etkinliğinde vatandaşların giriş noktalarında ateşleri ölçülecek, maske kullanmanın zorunlu olacağı konser alanında dezenfekte edilerek konser alanına girişler sağlanacak.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 53 personelin görev yapacağı konser alanında 10 özel güvenlik ekibi görev alacak. Vatandaşların arama noktalarından ateşlerinin ölçülmesinin ardından üst araması yapılarak saha içerisine girişleri sağlanacak.

KAYMAKAM MARAŞLI ve BAŞKAN AKTÜRK ETKİNLİK ALANINI İNCELEDİ

Etkinliklerin yapılacağı Ürgüp çim sahada incelemelerde bulunan Kaymakam Maraşlı ve Başkan Aktürk, hain darbe kalkışmasının dördüncü yıl dönümünde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planladıkları etkinlikleri belirlenen sayıda katılımla ve sosyal mesafe kuralları ile gerçekleştireceklerini belirterek vatandaşları bu önemli günün yıl dönümünde Azerin’in sesinden milli birlik ve beraberlik türkülerini dinlemeye, Kahraman Şehitleri dualarla anmaya davet etti.