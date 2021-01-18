Ürgüpspor voleybol takımı adım adım hedefe yürüyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi 3. Grup 11. hafta maçında Ürgüpspor ve Antalya Korkuteli Belediyespor voleybol takımları Antalya Korkuteli Recep Gürbüz Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Ürgüpspor, müsabakanın ilk setini 25-19 kaybetse de diğer setleri 26-24, 25-19 ve 25-23 kazanarak çok önemli bir galibiyet aldı. Müsabaka öncesi gurupta 3. sırada yer alan Ürgüpspor ligde ikinciliğe yükselerek adım adım belirlediği şampiyonluk hedefine doğru yürüyor.

Oynadığı 9 müsabakanın 8’sinden galip gelen Ürgüpspor deplasmanda aldığı 3-1’lık galibiyetle sezonun ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yaptı.

Voleybol Erkekler 2. Ligi 3. Grubunda ikinci yarı müsabakaları 09 Ocak 2021 tarihinde oynanan maçlarla başlarken Ürgüpspor voleybol takımı, sezonun ikinci yarısının ilk haftasını bay geçti. Gurubunda tek mağlubiyeti bulunan ve hedefi şampiyonluk olan Nevşehir’in voleybolda lokomotif takımı Ürgüpspor, 12. hafta karşılaşmasında gurupta 21 puanla beşinci sırada bulunan ilimizin diğer takımı Nevşehir Belediyesporla 24 Ocak 2021 Pazar günü saat 14.00’de kendi evinde karşılaşacak.