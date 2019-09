Ürgüpspor, Mahmut Sami Akyüz ile yeni hedefler için anlaştı

Yeni vizyon yeni hedeflerle kurumsal bir kimlik ortaya koyarak yeniden yapılanmaya giden Ürgüpspor Mehmet Halis Aydoğan Başkanlığında hem futbol hem de voleybol branşında şehrin spor kültürüne büyük katkı sağlıyor. Futbol branşında şehrin başarılı ve istikrarlı teknik adamlarından birisi olan Mahmut Sami Akyüz ile anlaşan Ürgüpspor hem iç transferde hem de dış transferde ilin futbol kültürüne büyük katkılar sağlayacak isimlerle anlaşarak Nevşehir futbol marka değerine büyük değer katmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama da bulunan teknik direktör Mahmut Sami Akyüz düşüncelerini şu şekilde paylaştı. “Şehrimizin en köklü spor kulübü olan Ürgüp Spor Kulübümüzde; bizlere inanarak ve güvenerek, A Takım Teknik Sorumlusu olarak, bu önemli ve anlamlı görevi bize layık gören, Ürgüp Spor Kulübü Başkanlığını yürüten ve aynı zamanda Voyager Balloons ile Kapadokya’da yerli ve yabancı turizimin gelişmesine önemli hizmetleri olan, Şehrimizin ve Kapadokya bölgemizin tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayan Kulüp Başkanımız Sayın Halis Aydoğan’a, Royal Balloons'un sahibi ve ilimizin marka değerini her geçen gün daha ilerilere taşıyan, şehrimizin genç ve dinamik iş adamlarından aynı zamanda Ürgüp Spor Kulübümüzde Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Mehmet Dinler’e ve Ürgüp Spor Kulübümüzdeki tüm değerli yöneticilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tarihi başarılarla dolu olan Ürgüp Spor Kulübümüzde, bize inanarak ve güvenerek verilen bu önemli görevin her daim bilincinde ve farkında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizden önce Kulübümüzde görev almış tüm Antrenör arkadaşlarımıza kulübümüze katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışı, bizlerde bugünden itibaren bu bayrağı aldığımız noktadan; bilgi, birikim, tecrübemizle ve tüm ekibimizle daha yukarılara taşımanın mücadelesini vereceğiz. Dolayısıyla Ürgüp Spor Kulümüzde, A Takımdan, Alt Yapıya Yeni Vizyon ve Yeni Hedeflerimiz doğrultusunda sabırla ve hep birlikte önemli atılımlar gerçekleştireceğiz. 2004 yılında Ürgüp Spor Kulübümüzle Şampiyonluk yaşayan bir Antrenör olarak, Ürgüp ilçemizin hem potansiyelinin hem de Ürgüpspor severlerin beklentilerinin farkındayız. Öncelikli hedefimiz; Ürgüpspor A Takımının karakterli ve kişilikli oyuncu gurubuyla yarışmacı ve şampiyonluğa oynayan bir ekip olmasını sağlamak. Burada önceliğimiz tabiî ki Ürgüp’lü sporcularımız, ayrıca geçtiğimiz sezon çeyrek final oynayan takımımızdaki değerli oyuncularımızın geçen seneki başarılarını görmezden gelmeden, mevcut kadromuzdan ağırlığı tabiî ki Ürgüplü sporculardan oluşan çekirdek bir kadro ve üzerine çok önemli takviyeler, mümkünse her mevkide rekabeti sağlayacak karakteriyle, kişiliğiyle, sporculuğuyla ve tabiî ki sahada oynadığı güzel futbol ile seyir kalitesini artıran, Ürgüpspor formasına yakışan duruşu gösterecek kalitede takviyeler. Tabiki bunu yaparken hem içerden hem de dışarıdan katılacak oyuncuların sabırla, acele etmeden ve bizi hedefe götürecek kalitede, işine konsantre, çok iyi idman yapan, beklentinin farkında ve aynı zamanda kulübümüzü ve camiamızı yormayacak ve tüketmeyecek karakterde olması adına büyük bir mesai harcayarak ve hata yapmadan bunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Buradan herkesin özellikle şunu bilmesini istiyorum, Ürgüp’lü oyuncular, özellikle genç yeteneklerimiz her zaman bizim için değerli olacak, onlardan beklentimiz takım disiplinine maksimum oranda uyum sağlamaları ve dolayısıyla bu değerli projenin devamında yeni, Ürgüplü yeteneklerin, Serdar Yazıcıların, Gökhan Onurların yeniden Ürgüp Spor Kulübümüze kazandırılması. Bizler bu amaç ve hedefler doğrultusunda ve süreç içerisinde en iyisini yapmanın mücadelesini vereceğiz. A Takımımız 21 Eylül Cumartesi günü Ürgüp’te kendi tesislerimizde iç ve dış transferde düşündüğümüz oyuncular ile top başı yaptı. A Takım kadromuzu en kısa zamanda şekillendirip iç ve dış transferlerle ilgili son durumu en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Devamında Alt Yapımıza zaman kaybetmeden ve bizimle koordineli çalışacak, tabiî ki de Ürgüp’ten olması önceliğimiz, değerli bir alt yapı antrenörü olması gerekliliği, alt yapıya değer veren bir antrenör olarak bizim olmazsa olmazımız. Sonuç olarak; bizler bize verilen bu değerli görevi, tabiî ki de tüm Ürgüpspor severlerin “Önemli Desteği” ile geçmişteki başarılı günlere tekrar kavuşmak ve Ürgüp'te tekrar herkesin ortak paydası olan Ürgüpspor heyecanı yeniden oluşturmak en önemli arzumuz. Dolayısıyla Ürgüp ve Ürgüpsporumuzun tarihiyle, başarılarıyla, spor kültürüyle, tesisleriyle, turizmiyle, değerli iş adamları ile önemli bir potansiyeli olduğunu ve çok daha iyi liglerde olması gerektiğini hepimiz biliyoruz ve farkındayız. Rabbim nasip ederse, hep birlikte bunu başaracağız. Bu anlamda tüm taraftarlarımızı hazırlık maçlarımız dahil içerde ve dışarda tüm maçlarımızda centilmence tribüne, bu değerli projeye Ürgüp Spor Kulübümüze destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.