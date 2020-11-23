Ürgüpspor deplasmandan galibiyetle döndü; 3-1

TVF Erkekler 2. Ligi 3. Grupta mücadele eden Ürgüpspor rakibi Kuzeyboru Aksaray MTAL takımını deplasmanda rahat oyunla 3-1 yendi. Müsabakanın başından sonuna rahat oyun çıkaran Ürgüpspor, Nevşehir’in voleybolda lokomotif takımı olmayı sürdürüyor. Aksaray Atatürk stadında oynanan maçın ilk setini ev sahibi takım Kuzeyboru Aksaray MTAL önde kapatırken diğer setleri sırasıyla 25-18, 25-8 ve 25-20 kazanan Ürgüpspor karşılaşmayı da 3-1 kazandı. Müsabakayı Aksaray Gençlik Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Aksaray Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Cavit Kılıç, Aksaray Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Atıcı, Türkiye Futbol Federasyonu TFF Nevşehir İl Temsilcisi M. Tolga Karaca ve her iki takım yöneticileri izledi. 25 Ekim 2020 tarihinde başlayan sezonda 5 hafta geride kalırken Ürgüpspor ortaya koyduğu mücadele ve oyun karakteri anlayışıyla spor kamuoyunun büyük takdirini topluyor. Antalya Korkuteli Belediyesporu 3-2, Konya Ilgın Uğursporu 3-0 ve Kuzeyboru Aksaray MTAL kulübünü de 3-1 yenen Ürgüpsporun ligde tek mağlubiyeti bulunuyor. TVF Erkekler 2. Ligi 3. Grupta 8 puanla grubunda 4. Sırada bulunan Ürgüpspor 6. Hafta maçında 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 14.00’de kendi evinde Ürgüp kapalı spor salonunda Konya Pema Koleji ile karşılaşacak.