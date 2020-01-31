Ürgüplü turizmcilerde ilçenin tanımına katkı sağlıyor

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye’nin uluslararası tanıtımında önemli bir rol oynayan EMİTT fuarına katılanlar kendi yörelinin tarihi ve turistik mekanlarının yanında yöresel ürünlerini de fuara gelenlere tanıtıyor.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün de bizzat katıldığı fuarda Ürgüplü turizmcilerde hem bölgenin hem de ilçenin tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlıyorlar.

Turistik Otel İşletmecisi Hülya Güldal Bilen’de Türkiye’nin en önemli kültür turizmi merkezlerinden Kapadokya’nın ve Ürgüp ilçesinin tanıtımı için bizzat çaba sarf edenlerden sadece birisi.

Fuarın bölge ve Ürgüp tanıtımı açısından son derece verimli geçtiğini söyleyen Turistik Otel İşletmecisi Hülya Güldal Bilen, bu ve benzeri fuarların bölgeye daha fazla turist çekilebilmesi için büyük önem taşıdığına da vurgu yaptı.