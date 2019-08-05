Ürgüp’e atık su arıtma tesisi müjdesi

Yeni yerine taşınıp son teknolojiyle inşa edilecek atık su arıtma tesisinin müjdesini Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk verdi.

Ürgüp’ün ihtiyaçları çerçevesinde, kenti geleceğe hazırlayacak alt yapı projelerine oldukça önem veren Mehmet Aktürk, projelerine hız kesmeden devam ediyor. Yeni atık su arıtma tesisi için bakanlık yetkilileri ile bakanlık tarafından görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzmanların katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni yerinde son teknolojiyle donatılarak inşa edilecek atık su arıtma tesisi, Ürgüp’ün gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları göz önünde bulundurularak projelendiriliyor.

Evlerden, iş yerlerinden gelen atık suların yeniden değerlendirilmesi noktasında ve çevreye zarar verecek zararlı atıkların arıtılması konusunda oldukça önemli bir proje hayata geçiriliyor. Konuya çevre bilinci ve halka fayda sunmak amacıyla yaklaştıklarını belirten Aktürk, "Dünyada su kaynakları günden güne azalırken, içilebilir kalitede suyun değeri de günden güne artmaktadır. Atık suların arıtılarak hem farklı alanlarda değerlendirilmesini sağlayacağız hem de bu atık suların içilebilir kaynaklarımıza karışmasını engelleyerek yaşam kaynağımız olan sularımızı koruyacağız. Halkımızın sağlığı her şeyin önündedir." dedi.