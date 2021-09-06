Ürgüp Ziraat Odasından Üzüm Yarışması Hakkında Duyuru

ÜZÜM ÜRETİCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

(Üzüm Yarışması Hakkında)

Ürgüp bölgemizde çiftçilerimizin ellerinde yetişen en lezzetli üzümler bu festivalde.

İlçemizde 10-11-12 Eylül 2021 tarihlerinde Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivalinde 10 Eylül’de Şölen alanında (Han Çırağan Restaurant arkası) “En güzel üzüm yarışması ” düzenlenecektir.

Yarışma;

- Siyah (Dimrit üzümü)

- Beyaz (Parmak üzümü)

iki kategoride yapılacak olup, yarışmada ilk üç dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecektir. Yarışmaya katılmak isteyen Ürgüp İlçe genelinde üretilen ÇKS sistemine kayıtlı üzüm üreticilerimizin, yarışmaya katılacağı kategori için bir kasa üzümle (8-10 Kğ) 10 Eylül Cuma Günü saat 13:30’da yarışmanın yapılacağı şölen alanında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Katılmak isteyen tüm üzüm üreticilerimize duyurulur.

Bol şanslar...