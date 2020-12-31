Ürgüp Ziraat Odası üreticilere 2021 adet ayva fidanı dağıttı

Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 2021 yılı öncesi 2 bin 21 adet aşılı ayva fidanı temin edildi. Ürgüp merkez, belde ve köylerde bulunan üretici vatandaşlara toplamda 2 bin 21 adet aşılı eşme cinsi ayva fidanı dağıtıldı.

Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz temin ettikleri 2 bin 21 adet aşılı ayva fidanlarını ücretsiz olarak dağıtarak bitirdiklerini bildirdi.

Meyve üretiminin devamının sağlanması, tarımsal çeşitliliği artırma ve geliştirme bakımından önemli bir faaliyet olduğunu belirten Başkan Korkmaz, "Vatandaşlarımızı tarlalarına bahçelerine, fidan dikmeye teşvik ediyor ve destekliyoruz. Temin ettiğimiz ayva fidanlarının muhafazalarını yaparak budama işlemlerini gerçekleştirdik. Bütün köylerimize ve mahallerimizi giderek aracımız ile ücretsiz dağıtımını sağladık. Tabi ki Ürgüp ilçemiz Nevşehir’in en büyük ilçesi nüfus yoğunluğu var elbet alamayanlar oldu herkese yetiştirebilmemiz maliyeti açısından mümkün görünmüyor, imkan ölçüsünde bu yıl 2.021 adet fidan dağıtabildik. Dağıttığımız fidanlar inşallah kişilerde üretim şevkini artırır alternatif çeşitli fidanlar da dikerek büyüklüğü çok önemli olmamakla meyve bahçeleri kurabilirler. Bu farkındalığı yaratabilirsek ne mutlu bize, üretim büyür gider, her şey hayal etmekle başlar ve azimle hayata geçer. Bu durumun hem vatandaşlarımıza hem de ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayvanın kendisinin ayrı, suyunun ayrı, çekirdeğinin ayrı, yaprağının ayrı faydası var, vitamin ve mineral yönünden çok zengindir.

İklim değişikliğinin etkisi ile dört mevsim iki mevsime düştü. Baharlar ortadan kalktı. Ilık geçen kışlar ve sıcak geçen yazlar yaşıyoruz. Bu değişikliğin en önemli sonuçlarından birisi de kuraklık. Kuraklığın boyutları artarsa, paramız olsa dahi, ürün bulmak mümkün olmayacak. Yerli ve milli üretimden başka çaremiz yok. Ülkemizde boş toprak kalmamalı. Önlem alınmazsa, gelecekte bu durum, tarımsal üretimi sekteye uğratacak, gıda güvenliği endişesini taşımamıza neden olacaktır. Kuraklık, dünyada önemli gündem maddelerinden biridir. Bir de pandemi süreci göz önüne alınırsa, gıdanın önemi daha çok artmaktadır.

Buradan yaşadığımız salgın hastalığın tez zamanda son bulmasını, yeni yılın mutluluk ve sağlık getirmesini yağışların, ekilen mahsullerin bol ve bereketli olmasını diliyorum. Fidanların dağıtımına, temin ve organizesine yardımcı olan yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, delegelerimize ve muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.