Ürgüp Ziraat Odası; "Üretici Çiftçilerimiz Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutuldu"

ÜRETİCİ ÇİFTÇİLERİMİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF TUTULDU

Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz "Tarım ve Hayvancılık ile uğraşan, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar 01.12.2020 tarihinde yayınlanan T.C. İçişleri Bakanlığı Genelgesinde sokağa çıkma yasağı istisnalar / muaf olan kurum ve kişiler arasında yer alarak sokağa çıkma yasağından muaf tutuldular.

Ayrıca alınan son kararlar gereğince toplum sağlımız için 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren Odamızın mesai saatleri;

Sabah 10:00 - 12:00,

Öğlen 13:00 - 16:00, saatleri olarak düzenlenmiştir.

Kontroller esnasında ÇKS (çiftçi belgenizi) ibraz etmeniz gerekmektedir. Ziraat odamızdan belgeyi alabilirsiniz. Kolluk kuvvetlerimize kontroller esnasında yardımcı olunmasını rica ederiz. Üretim her koşulda devam edecek. Özellikle böyle bir salgın hastalık döneminde gıdaya daha da ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, gayretle her koşulla mücadele ederek üretim yapan çiftçilerimize teşekkür ediyor, ürünlerinin ve kazançlarının bol bereketli olmasını diliyoruz."