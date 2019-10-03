Ürgüp Ziraat Odası İle Kapadokya Hastanesi Arasında Protokol İmzalandı

Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz ile Özel Kapadokya Hastanesi Başhekim Op. Dr. Fatih Yakut tarafından imzalanan protokol ile Ürgüp Ziraat Odasına kayıtlı üyeler ile onların eş ve çocukları bakmakla yükümlü oldukları anne ve babaları Özel Kapadokya Hastanesinin sunduğu sağlık hizmetinden ayakta tedavi ve yatan hasta tedavi giderlerinde yüzde 20, tedavi amaçlı olmayan özel durumlara giren lazer, estetik gibi yöntemlerde ise yüzde 10 indirimli olarak yararlanabilecekler.





Sözleşmenin imzalanmasının ardından açıklama yapan Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, “Üreticilerimizin yararına yapmış olduğumuz anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İmzaladığımız sözleşme ile bundan böyle oda üyelerimiz ve onların bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden yakınları Özel Kapadokya Hastanesinin sunduğu hizmetten yüzde 20 indirimli olarak faydalanabilecekler. Üyelerimizin bu indirimden faydalanmaları için odamızdan alacakları oda kimlik kartlarını kayıt esnasında hastane yetkililerine ibraz etmeleri gerekiyor. Bütün üretici çiftçilerimize ve her iki kuruma hayırlı olsun” dedi.Özel Kapadokya Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Fatih Yakut ise, “Özel Kapadokya Hastanesi olarak kaliteli hizmet sunmaya ve gelişmeye devam ediyoruz. Verdiğimiz bu hizmetten herkesin yararlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de kurumsal anlaşmalara önem veriyoruz. Protokolün, her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.