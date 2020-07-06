Ürgüp ve Pamukkale kardeş kent oldu

Türkiye'nin turizmde önemli noktalarından olan Ürgüp ve 346 bin nüfuslu Pamukkale ilçeleri kardeş kent oldu.

Türkiye'nin sıcak hava balonculuğu merkezi olan Kapadokya ile balon uçuşlarına geçtiğimiz yıllarda ev sahipliği yapmaya başlayan Pamukkale, turizmde iş birliği için kardeş kent oldu.

Mart ayı meclis toplantısında Pamukkale Belediyesi aldığı kararla Ürgüp ile işbirliği için Belediye Başkanı Avni Örki'ye yetki verirken, Temmuz ayı meclis toplantısında da oy birliğiyle Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e yetki verildi.

Alınan kararlarda Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek işbirliği ile hizmet üretilmesi kapsamında Pamukkale Belediyesi ile Ürgüp Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, Belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılmasına karar verildi.



