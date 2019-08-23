Ürgüp Ticaret Odası 50. Yılında



Ürgüp Perissia Otel’de gerçekleştirilen program kapsamında kurum ve şahıs bazında vergide dereceye girenlere plaket töreni düzenlendi.



Günün anlam ve önemini belirten konuşlarla devam eden programda, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın; “Kuruluşumuzun 50. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz programa katılımlarınızdan dolayı başta Sayın Valimiz İlhami Aktaş’a, katılımcılarımıza ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Vali İlhami Aktaş konuşmasında; Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası’nın 50. Yılı Kuruluş yılını kutlayarak, programın hazırlanmasında emeği geçenlere ve vergide dereceye giren üyelere teşekkür etti.

Konuşmaların akabinde ise, vergide dereceye giren üyelere plaketleri, Vali İlhami Aktaş ve protokol tarafından takdim edildi.



Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Ürgüp İlçesine yapmış oldukları katkılarından dolayı Vali İlhami Aktaş’a Ahşap Oyma Tablo takdim etti.



Daha sonra yemek programına geçildi.



Programa; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, STK Temsilcileri, kurum amirleri, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, iş insanları ve davetliler katıldı.