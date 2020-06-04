Ürgüp'te trafiğe kapatılan yollar açıldı
Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin İlçe Belediyesi, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Şoförler Odası ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve tüm kolluk birimleri tarafından konunun takip edilmesine, belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince İdari Para Cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.