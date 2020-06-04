Ürgüp'te trafiğe kapatılan yollar açıldı

NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile İlçe Merkezinde Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinden Dumlupınar Caddesine giriş, Dumlupınar Caddesi Adnan Kahveci caddesi kesişimi ve Adnan Kahveci Caddesi Duayeri Cami önüne, Refik Başaran Meydanından eski sanayi caddesine girişe kadar olan trafiğe kapatılan yolun araç trafiğine açılmasına, İlçe Merkezinde trafiğe kapatılan Cumhuriyet Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Güllüce Caddesinin araç trafiğine açılmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin İlçe Belediyesi, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Şoförler Odası ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve tüm kolluk birimleri tarafından konunun takip edilmesine, belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince İdari Para Cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.