Ürgüp'te Sivrisinek ve Haşere ile Mücadele Çalışmalarının Startı Verildi

Sivrisinek ve haşere ile mücadele etmek üzere ilçe genelinde geniş kapsamlı ilaçlama çalışmaları açık alanda yürütülen sivrisinek larvalarıyla mücadele çalışmaları mahalle bazlı gerçekleştirilmekte.

İlaçlama çalışmaları yağmursuz ve rüzgârsız havalarda akşam ve sabahın erken saatlerinde yapılıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk; "Ürgüp ilçemizdeki mevcut 12 mahallede etkin şekilde ilaçlama çalışmalarını mart ayı itibari ile başlatmış olup, Ürgüp’te yaşayan vatandaşlarımızın ve turistik amaçlı ziyarete gelen misafirlerimizin rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini hedefliyoruz. Ekiplerimiz 24 saat boyunca ilaçlamada en son sistem olan ULV spreyleme sistemini kullanmaktadır”. Dedi.