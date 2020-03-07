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Ürgüp'te Sivrisinek ve Haşere ile Mücadele Çalışmalarının Startı Verildi
Ürgüp Belediyesi tarafından ilçe genelinde tüm mahallelerde uçkun sivrisinekle mücadele çalışmaları başlatıldı.
Nevşehir 07.03.2020, 16:38
Sivrisinek ve haşere ile mücadele etmek üzere ilçe genelinde geniş kapsamlı ilaçlama çalışmaları açık alanda yürütülen sivrisinek larvalarıyla mücadele çalışmaları mahalle bazlı gerçekleştirilmekte.
İlaçlama çalışmaları yağmursuz ve rüzgârsız havalarda akşam ve sabahın erken saatlerinde yapılıyor.