Ürgüp'te kurban bayramı hazırlıkları

ÜRGÜP'TE BAYRAM TEMİZLİĞİ

Ürgüp'te bayram hazırlıkları kapsamında cadde ve sokaklar yıkandı.

Bayram tatilini Ürgüp'te geçirecek misafirleri tertemiz bir ilçede karşılayacaklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Bayram yaklaşınca evlerimizde tatlı bir telaş başlar, temizlik yapılır, Ürgüp bizim evimiz, misafirlerimizi karşılamak için cadde ve sokaklarımızı köşe bucak yıkıyoruz. Hem kovid-19 riskini en aza indiriyor hem de bayram temizliğimizi yapıyoruz. dedi.

ZABITA'DAN BAYRAM ÖNCESİ DENETİM

Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kurban bayramı öncesinde ilçede faaliyet gösteren kasap, fırın gibi bayramda yoğun olarak faaliyet gösterecek işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde genel temizlik ve hijyen kuralları ile kovid-19 riskine karşı gerekli uyarı levhalarının uygunluğu kontrol edildi ve sosyal mesafe kuralları ve dezenfeksiyon konusunda esnaflar bilgilendirildi.

BAYRAMLAŞMA MEYDANDA OLACAK

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün başlattığı ve vatandaşların da memnuniyetlerini ilettiği meydanda bayramlaşma geleneği bu kurban bayramında da devam edecek.

Bayramın 2. günü saat 16:00'da başlayacak bayramlaşma programında çocuklara yönelik bazı hazırlıklar da yapılacak.

Tokalaşmadan, sarılmadan sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gönülden gönüle selamlaşarak yapılacak bayramlaşma programı 1 Ağustos Cumartesi günü saat 16:00'da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek.

BÜYÜK OTEL YERİ OTOPARK OLARAK HİZMET VERECEK DOLMUŞLAR İLK GÜN ÜCRETSİZ

Yıkım işlemleri tamamlanarak temizlenen alan ilçe genelinde bayram tatilinde yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak için ücretsiz otopark alanı olarak hizmet verecek. Öte yandan şehir içi toplu taşıma araçları bayramın ilk günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

BAYRAMDA YOĞUNLUK OLACAK BÖLGEDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Ürgüp'te her kurban bayramında vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmek için yoğun olarak kullandığı meteorolojinin arka kısmındaki mandıralar bölgesindeki tali yola Ürgüp Belediyesi ekipleri tarafından mıcır kırma taş serildi.

Vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmek için bayram süresince yoğun olarak kullanacakları bölgenin toz ve çamur olmaması için gerekli çalışmanın yapıldığını belirten Başkan Aktürk, Ürgüp'e ve Ürgüplüye hizmet etmek bizim için onurdur. Yüce Allah tüm müslüman aleminin kesecekleri kurbanları şimdiden kabul ve makbul eylesin." dedi.