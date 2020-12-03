Ürgüp'te 'engelsiz ulaşım aracı' hizmete girdi

Ürgüp Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan engelsiz ulaşım aracıyla engelli bireylerin ulaşım ihtiyacının daha rahat karşılanabilmesi için evinden alıp gideceği yere götürülecek ve yeniden evine bırakılması sağlanacak.

3 Aralık Dünya Engelliler gününe hazırlanarak hizmete kazandırılan engelsiz ulaşım aracı, asansörlü mekanizmasıyla engelli bireylerin ulaşımlarını ücretsiz olarak sağlayacak.

Başkan Aktürk’ün sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan engelsiz ulaşım aracından faydalanmak isteyen vatandaşların Ürgüp Belediyesi’ne ulaşarak aracı talep etmesi yeterli.

Engellilerin tüm toplumun önemli konularından biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, onlara yardımcı olmak bizlerin vazifesi arasındadır. Engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması, aileleriyle birlikte yaşamlarını huzurlu bir biçimde geçirmeleri hedeflerimizdendir. Bu anlayışla sosyal belediyeciliğimizin ve insan odaklı hizmet anlayışımızın gereği olarak bugün onların eğitim hayatlarına, sağlıklarına ve sosyal hayata kazandırılmalarına yardımcı olmak maksadıyla engelsiz ulaşım aracını onların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” Dedi.