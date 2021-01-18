Ürgüp; şeffaf, sahici ve samimi idarecilik ilkeleriyle yönetilmelidir

NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp'ün şeffaf, samimi idarecilik ilkeleriyle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada; "Ürgüp Belediyesi Davet Usulü ile 24.09.2020 tarihinde 3.025.340 TL bedel ile Evka Mahallesinde bulunan Belediye Konutları çatı yapımını M.M Şirketine vermiştir. Bedeli ödenen çatı onarım tamamlandıktan 3 ay gibi kısa bir süre sonra, 13.01.2021 tarihinde ilçemiz ve çevresinde meydana gelen şiddetli rüzgar ile tahrip olmuş, uçan çatılar sokakta bulunan araçlara da maddi hasar vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Ürgüp İlçe teşkilatı olarak, halkın ödediği vergilerle ihalesiz yapılan onarımın, Ürgüp Belediyesi, bünyesinde 10 teknik personel bulundurmasına rağmen neden kontrol ve denetim mekanizmasını düzgün çalıştırmadığını soruyor ve sorguluyoruz. Ürgüp Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada;Vatandaş Belediyeye güvendiğini ve yetkiyi Başkan’a verdiğini, mağduriyetin ilgili taraflarca tazmin edileceğini 14.01.2021 tarihli kamuoyu duyurusu ile açıklamıştır. Mevcut durumu gözler önüne serdiğimiz için bizleri;‘istismarcı, kirli siyasi zihniyet’ olarak lanse ederken, haddini ve amacını aşarak, siyasi ahlak anlayışı ve nezaketinden uzak davranmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Ürgüp İlçe Teşkilatı olarak, her zaman doğruları yüksek sesle halkımıza duyuracağımızın, mağdurun yanında olacağımızın, halkımızın haklarını savunacağımızın bilinmesini istiyoruz. Ürgüp; şeffaf, sahici ve samimi idarecilik ilkeleriyle yönetilmelidir. Belediyenin gerçek sahipleri Ürgüplülerdir. Benzer sorunların ve kazaların tekrar yaşanmaması adına, daha çözümcü önerilerle, muhalefet partilerinin de içinde yer alacağı bir komisyon kurulup, site sakinlerinin mevcut mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi gerektiğini ve ilerde oluşabilecek sıkıntıların da şimdiden engellenmesi gerektiğini savunuyoruz. Çatı enkazının can kaybına neden olmaması teselli ve sevincimiz olmuştur" ifadelerine yer verildi.